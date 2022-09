Pippo Inzaghi balza in testa alla classifica in Serie B (Di lunedì 5 settembre 2022) Pippo Inzaghi balza in testa alla classifica nella Serie cadetta. La sua Reggina dopo quattro giornate, insieme a Frosinone e Brescia, comanda il campionato di Serie B con nove punti, frutto di tre vittorie in quattro gare. Sabato la formazione di Inzaghi ha battuto il Palermo con un sonante 3-0, grazie alle reti di Fabbian, Menez e Liotti. Con la vittoria sul Pisa, il Sudtirol abbandona l’ultimo posto in classifica e vince la prima partita del campionato. Ancora a secco di vittorie la formazione di Maran, il Perugia e il Como. Pippo Inzaghi balza in testa alla classifica, in compagnia di Brescia e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022)innellacadetta. La sua Reggina dopo quattro giornate, insieme a Frosinone e Brescia, comanda il campionato diB con nove punti, frutto di tre vittorie in quattro gare. Sabato la formazione diha battuto il Palermo con un sonante 3-0, grazie alle reti di Fabbian, Menez e Liotti. Con la vittoria sul Pisa, il Sudtirol abbandona l’ultimo posto ine vince la prima partita del campionato. Ancora a secco di vittorie la formazione di Maran, il Perugia e il Como.in, in compagnia di Brescia e ...

idirinho_93 : @SozeKeyser_ Anche a me quel tipo di attaccanti non mi fa impazzire, però Pippo Inzaghi è stato un grande (anche se… - SozeKeyser_ : @idirinho_93 L'importante è che non ci sia Pippo Inzaghi in questa lista. - ACMilanNewsOnly : All UCL Goals of Pippo Inzaghi (Juve, Milan) #MilanForum #WeAreACMilan #WeLoveACM - mark_osifo : RT @ACMilanNewsOnly: All UCL Goals of Pippo Inzaghi #MilanForum #WeAreACMilan #WeLoveACM - ACMilanNewsOnly : All UCL Goals of Pippo Inzaghi #MilanForum #WeAreACMilan #WeLoveACM -