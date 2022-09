Pier Silvio Berlusconi suda freddo: la conduttrice Mediaset fa l’occhiolino alla Rai (Di lunedì 5 settembre 2022) Ognuno al suo posto, Pier Silvio Berlusconi ha il palinsesto pronto. Si cruccia solo per LEI. Quasi quasi guarda un po’ troppo alla rivale. Settembre è arrivato e con questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022) Ognuno al suo posto,ha il palinsesto pronto. Si cruccia solo per LEI. Quasi quasi guarda un po’ tropporivale. Settembre è arrivato e con questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitcultura : Mediaset, 'potrei tornare in Rai': chi spaventa Pier Silvio Berlusconi - Ramsete5 : @pier_falasca Matteo è una bomba ad orologeria e Silvio è impegnato con i suoi giochini, oggi Tik Tok e domani chissà. Giorgia sganciali. - Dorian855316401 : @fattoquotidiano @petergomezblog IMPARA DA TUO FIGLIO PIER SILVIO!!!!(e tu non biasimare tuo padre se si e'fatto tr… - Dorian855316401 : @fattoquotidiano @petergomezblog Dai BERLUSCA..TU IN GALERA NON CI VAI PIU'&PER FORTUNA TUO FIGLIO PIER SILVIO(ones… - amorosoal : RT @GBruttaPersona: Grazie Pier Silvio per sempre famoso e soprattutto grazie a Silvia. #TuttoAccadeASanSiro -

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la bellissima notizia che tutti aspettavano Fortementein.com Mediaset, "potrei tornare in Rai": chi spaventa Pier Silvio Berlusconi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... "Oggi è un altro giorno", nel cast due ex volti del GF Vip: i loro nomi Nei prossimi giorni inizierà la nuova edizione di "Oggi è un altro giorno", ove sono stati annunciati i primi ingressi nel cast del rotocalco di Serena Bortone. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nei prossimi giorni inizierà la nuova edizione di "Oggi è un altro giorno", ove sono stati annunciati i primi ingressi nel cast del rotocalco di Serena Bortone.