Monza: Donadoni se salta Stroppa (Di lunedì 5 settembre 2022) Stroppa si gioca la panchina del Monza nel posticipo di oggi contro l'Atalanta. In caso di esonero, incassato il no di De Zerbi, Galliani... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022)si gioca la panchina delnel posticipo di oggi contro l'Atalanta. In caso di esonero, incassato il no di De Zerbi, Galliani...

pulcinella77 : RT @lucacerchione: #DeZerbi - sondato anche dal #Napoli che, per il momento, non è intenzionato a sostituire #Spalletti - non se la sente d… - Paolo_Bargiggia : Scenari allenatori: Stroppa si gioca molto stasera in @ac_monza @Atalanta_BC : De Zerbi ha rifiutato; in pole Donad… - antidisfattista : RT @lucacerchione: #DeZerbi - sondato anche dal #Napoli che, per il momento, non è intenzionato a sostituire #Spalletti - non se la sente d… - Vitto2012 : RT @lucacerchione: #DeZerbi - sondato anche dal #Napoli che, per il momento, non è intenzionato a sostituire #Spalletti - non se la sente d… - LuigiLiccardo6 : RT @lucacerchione: #DeZerbi - sondato anche dal #Napoli che, per il momento, non è intenzionato a sostituire #Spalletti - non se la sente d… -