Monza-Atalanta 0-2: la Dea brilla di luce propria (Di lunedì 5 settembre 2022) Lunedì 5 settembre nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si è disputata la partita Monza-Atalanta valida per la 5 giornata di Serie A. Sono i padroni di casa a partire forte con le incursioni di Mota e Caprari che mettono in seria difficoltà la difesa della Dea. Fatica in avanti la squadra di Gasperini, priva di Zapata e Muriel che si affida all'esordio di Hojlund. La Dea riesce a sbloccare il risultato al 58 con la rete del giovane Hojlund, e infine Marlon devia oltre la linea di porta un tiro di Lookman che sigla il raddoppio della Dea. Monza-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla -Monza-Atalanta: probabili formazioni Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All. ...

