MLS | doppietta di Insigne e gol di Bernardeschi ma non basta | Toronto k o – VIDEO

Al Toronto non basta la doppietta di Insigne e il gol di Bernardeschi, contro il Montreal termina 4-3 Notte dolceamara per i colori italiani in MLS. La coppia Insigne-Bernardeschi continua a dare spettacolo, ma la doppietta dell'ex Napoli e il gol dell'ex bianconero non bastano al Toronto per evitare la sconfitta contro il Montreal Impact per 4-3. Right place, right time, right finish ?@Lor Insigne #TFCLive pic.twitter.com/KbVyjFz0q9— Toronto FC (@TorontoFC) September 4, 2022 Vince invece il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, 2-0 contro il Real Salt Lake, con il difensore italiano in campo per tutta la partita.

