MLS | che errore del Chicharito Hernandez – VIDEO

Clamoroso errore del Chicharito Hernandez dagli 11 metri in MLS: il suo cucchiaio è un assist al portiere avversario Conclusione tremenda di una serata perfetta per il Chicharito Hernandez. Nella partita dei Los Angeles Galaxy contro lo Sporting KC il calciatore messicano, autore di una doppietta, ha fallito il match point dagli undici metri all'ultimo secondo. pic.twitter.com/10uOuNJ2rh— Out Of Context Football (@nocontextfooty) September 5, 2022 Dopo aver aperto le marcature al 4? e pareggiato all'88' sempre su rigore, il messicano ha provato il cucchiaio all'ultimo secondo della partita. John Pulskamp, portiere di Kansas City però non si è fatto ingannare.

