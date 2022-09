Incassa il reddito di cittadinanza e balla in onore di Di Maio | “Deve campare cent’anni” video

(Di lunedì 5 settembre 2022) Luigi Diresta l’idolo di tutti i percettori deldiche vivono e non lavorano grazie al sussidio dello Stato. Pochi di loro, però, lo voteranno, stando almeno ai disastrosi sondaggi che vedono Impegno Civico, il partito fondato da Di, attestato su percentuali vicine allo 0. Impegno civico stenta a decollare? “Aspettiamo le elezioni, i sondaggi sono fatti per essere smentiti. Mancano 20 giorni alle elezioni. Sarebbe stato più semplice avere il diritto di tribuna, poteve chiedere un uninominale nel centro Italia, ma non sono candidato del Pd”, ha detto ieri Luigi Dia Mezz’ora in più. Die iche inneggiano aldiIntanto, però, sui social, in particolare su TikTok, ...

PaoloOrsi7 : @matteorenzi @ItaliaViva Disse quello che giornalmente incassa l'equivalente di un mese di reddito di cittadinanza. - Gianni90925696 : @Stefano173456 @stefanomattiac1 e incassa il reddito - PaoloOrsi7 : @raffaellapaita Disse quella che incassa giornalmente l'equivalente di un mese di reddito di cittadinanza. - billybo53296159 : @SirDistruggere Togliere il reddito di cittadinanza per la melone e un godimento un super orgasmo la melone incassa… - lugli_andre : @patbateman1984 @f_chinellato Il proprietario incassa un reddito in maniera passiva, ma è l’inquilino a produrlo. -

... il candidato presidente è Nuccio Di Paola che punta, tra le altre cose, la cosiddetto... Schifanil'appoggio di una nutrita pattuglia di ex dem. Oltre 400 persone hanno partecipato a ...Anzi, come nel caso del negoziante chela maggior parte dei ricavi per contanti , tale da far risultare un'anomalia tra ildichiarato e l'economicità dell'impresa, ecco che rischia ... Influencer guadagna 150 mila euro con reddito di cittadinanza I grillini reggono al Sud e nelle aree con più percettori di sussidi. E i numeri coincidono Il M5s, per quanto sia crollato vertiginosamente rispetto al 32% delle ultime politiche, nei sondaggi si att ...Quaranta milioni di euro. È la cifra che in Friuli Venezia Giulia copre il reddito di cittadinanza. Pochi Tanti Difficile dirlo, c’è però un fatto molto importante ...