Gran Bretagna, bye bye Johnson: Liz Truss nuova premier (Di lunedì 5 settembre 2022) Da domani martedì 6 settembre la Gran Bretagna volterà formalmente pagina rispetto all’era del premierato di Boris Johnson, l’uomo della Brexit, ma anche dello scandalo party gate. La nuova Prima Ministra sarà Liz Truss, già titolare degli Esteri. Il partito Tory ha eletto Truss, 47 anni, alla testa dei conservatori. In quanto capo della forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, la ministra degli Esteri della Gran Bretagna entrerà in carica come premier subentrando a Boris Johnson. Come è noto, a travolgere BoJo è stato lo scandalo del cosiddetto party gate: i festini in pieno lockdown in violazione delle regole imposte alla nazione sui divieti di assembramento anti Covid. Sul crescente malessere ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Da domani martedì 6 settembre lavolterà formalmente pagina rispetto all’era delato di Boris, l’uomo della Brexit, ma anche dello scandalo party gate. LaPrima Ministra sarà Liz, già titolare degli Esteri. Il partito Tory ha eletto, 47 anni, alla testa dei conservatori. In quanto capo della forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, la ministra degli Esteri dellaentrerà in carica comesubentrando a Boris. Come è noto, a travolgere BoJo è stato lo scandalo del cosiddetto party gate: i festini in pieno lockdown in violazione delle regole imposte alla nazione sui divieti di assembramento anti Covid. Sul crescente malessere ...

Adnkronos : ?? Gran Bretagna, #LizTruss è la nuova premier: - sole24ore : Gran Bretagna: Liz #Truss eletta nuova leader Tory, da domani subentra come premier a Boris Johnson. Fra poco tutti… - MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - VelvetMagIta : Gran Bretagna, bye bye Johnson: #LizTruss nuova premier #VelvetMag #Velvet - DRusconi : #LizTruss nuova leader dei Tory in Gran Bretagna. Le auguro che i Tory se la inchiappettano ben bene come hanno fat… -