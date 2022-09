Gazzetta – Kvaratskhelia, l’intermediario: ‘C’era anche la Juve, Napoli scelta migliore per lui’ | Mercato (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 18:46:03 Arrivano conferme dalla GdS: La Juventus è stata vicina a Khvicha Kvaratskhelia, oggi stella del Napoli. A rivelarlo Gennaro Di Nardo, uno degli agenti che hanno lavorato da intermediari dell’operazione, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha avuto grande capacità di adattamento, il suo è un calcio universale, sta andando tutto bene. Il Napoli è stato bravo a prenderlo, lui poi ha giocato in Russia che non era un campionato di secondo livello. E’ un 2001, si sta ancora formando a livello fisico e in Italia può crescere tatticamente con Spalletti”. C’ERA LA Juve – “Paratici lo aveva adocchiato, era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto a Napoli”. LA TRATTATIVA CON IL Napoli – “Zaccardo è stato il primo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 18:46:03 Arrivano conferme dalla GdS: Lantus è stata vicina a Khvicha, oggi stella del. A rivelarlo Gennaro Di Nardo, uno degli agenti che hanno lavorato da intermediari dell’operazione, a Radio Kiss Kiss: “Ha avuto grande capacità di adattamento, il suo è un calcio universale, sta andando tutto bene. Ilè stato bravo a prenderlo, lui poi ha giocato in Russia che non era un campionato di secondo livello. E’ un 2001, si sta ancora formando a livello fisico e in Italia può crescere tatticamente con Spalletti”. C’ERA LA– “Paratici lo aveva adocchiato, era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto a”. LA TRATTATIVA CON IL– “Zaccardo è stato il primo ...

