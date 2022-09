Emanuele Crialese: “L’Immensità è un film fortemente autobiografico” (Di lunedì 5 settembre 2022) Prosegue a tutto ritmo il programma serratissimo del Festival di Venezia 2022, con soli 5 giorni dalla sua fine. ieri, domenica 4 settembre è stata la giornata de L’Immensità di Emanuele Crialese ( insieme a The Whale di Darren Aronofsky e I figli degli altri di Rebecca Zlotowsk), terzo film italiano in concorso. L’Immensità di Emanuele Crialese, è ambientato nella Roma degli anni ’70, in cui si racconta di Clara (Penelope Cruz) che tenta di ottenere un divorzio da un marito violento, Felice. Sono invece gli occhi di Adriana ad osservare la fine del matrimonio tra i suoi genitori, con le tensioni che crescono giorno dopo giorno. Adriana che non si riconosce nel suo corpo perché vuole essere un maschio. Un film che Emanuele ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) Prosegue a tutto ritmo il programma serratissimo del Festival di Venezia 2022, con soli 5 giorni dalla sua fine. ieri, domenica 4 settembre è stata la giornata dedi( insieme a The Whale di Darren Aronofsky e I figli degli altri di Rebecca Zlotowsk), terzoitaliano in concorso.di, è ambientato nella Roma degli anni ’70, in cui si racconta di Clara (Penelope Cruz) che tenta di ottenere un divorzio da un marito violento, Felice. Sono invece gli occhi di Adriana ad osservare la fine del matrimonio tra i suoi genitori, con le tensioni che crescono giorno dopo giorno. Adriana che non si riconosce nel suo corpo perché vuole essere un maschio. Unche...

