Diabete: questo ortaggio è molto utile per abbassare lo zucchero (Di lunedì 5 settembre 2022) La cipolla possa è molto utile nel trattamento dei pazienti con Diabete, con un abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue di oltre il 50%. Per chi soffre di Diabete e quindi di zuccheri nel sangue è fondamentale condurre uno stile di vita sano, dettato anche dall'alimentazione. Insieme ai farmaci infatti, questi alimenti giocano un ruolo molto importante per mantenere i livelli di zuccheri nel sangue ai livelli giusti. Diabete, questo ortaggio e? molto utile per abbassare lo zucchero(pixabay.com)Il Diabete è una pericolosa patologia che crea un accumulo di zucchero nel flusso sanguigno che ovviamente a lungo ...

