Daniele Bossari tumore alla gola: «Sono vivo e ve lo posso raccontare» (Di lunedì 5 settembre 2022) Un racconto doloroso è quello che ha fatto sui suoi canali social: Daniele Bossari ha avuto un tumore alla gola. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip, nonché apprezzato conduttore televisivo, ha deciso di svelare una pagina inedita della sua vita. "Sono vivo e ve lo posso raccontare", si legge nel messaggio che ha scelto di condividere con i fan. Sono stati duri mesi di radio e chemioterapia a cui ha dovuto sottoporsi. Fino a questo momento non aveva mai accennato niente pubblicamente né la moglie Filippa Lagerback aveva lasciato trapelare qualcosa. Daniele Bossari e la lotta contro il tumore alla gola: il racconto Usando la ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Un racconto doloroso è quello che ha fatto sui suoi canali social:ha avuto un. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip, nonché apprezzato conduttore televisivo, ha deciso di svelare una pagina inedita della sua vita. "e ve lo", si legge nel messaggio che ha scelto di condividere con i fan.stati duri mesi di radio e chemioterapia a cui ha dovuto sottoporsi. Fino a questo momento non aveva mai accennato niente pubblicamente né la moglie Filippa Lagerback aveva lasciato trapelare qualcosa.e la lotta contro il: il racconto Usando la ...

