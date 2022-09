Controlli su redditi, conti correnti, movimenti e acquisti al via: come funzionano e quando arriva la lettera di compliance (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama VeRa e sta per Verifica dei Rapporti Finanziari. Si tratta dell’algoritmo che andrà alla ricerca delle anomalie tra redditi, conti correnti, movimenti e acquisti digitali. Dopo il via libera ottenuto dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal Garante della privacy, sarà il nuovo strumento dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale. Insieme alla fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva in regime di flat tax e sopra i 25 mila euro di ricavi. E alla trasmissione giornaliera dei pagamenti con carte e bancomat. Con l’obiettivo di arrivare a incassare 14,4 miliardi di euro dalla lotta ai furbetti del fisco. E di ridurre il tax gap, ovvero la differenza tra imposte dovute e incassate, al 15,8% entro il 2024. Ma l’AdE userà anche i droni per ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Si chiama VeRa e sta per Verifica dei Rapporti Finanziari. Si tratta dell’algoritmo che andrà alla ricerca delle anomalie tradigitali. Dopo il via libera ottenuto dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal Garante della privacy, sarà il nuovo strumento dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale. Insieme alla fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva in regime di flat tax e sopra i 25 mila euro di ricavi. E alla trasmissione giornaliera dei pagamenti con carte e bancomat. Con l’obiettivo dire a incassare 14,4 miliardi di euro dalla lotta ai furbetti del fisco. E di ridurre il tax gap, ovvero la differenza tra imposte dovute e incassate, al 15,8% entro il 2024. Ma l’AdE userà anche i droni per ...

