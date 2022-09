Amazon ha deciso di bloccare le recensioni degli utenti a The Rings of Power (Di lunedì 5 settembre 2022) Amazon ha deciso di mettere in pausa le recensioni su Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere nel tentativo di prevenire il review bombing, cioè la pratica per cui le persone inondano uno spettacolo di commenti negativi. I primi due episodi della serie sono disponibili su Amazon Prime da pochi giorni ma non è possibile lasciare commenti a riguardo. L’idea di Amazon è sostanzialmente quella di eliminare le recensioni pubblicate in malafede o da profili fake. The Rings of Power ha un cast abbastanza diversificato e questo potrebbe essere uno stimolo per i troll che commentano negativamente. Citando una fonte Amazon, Variety ha scritto che «ogni critica viene quindi valutata per determinare se è genuina o un falso ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022)hadi mettere in pausa lesu Il SignoreAnelli: Gli anelli del potere nel tentativo di prevenire il review bombing, cioè la pratica per cui le persone inondano uno spettacolo di commenti negativi. I primi due episodi della serie sono disponibili suPrime da pochi giorni ma non è possibile lasciare commenti a riguardo. L’idea diè sostanzialmente quella di eliminare lepubblicate in malafede o da profili fake. Theofha un cast abbastanza diversificato e questo potrebbe essere uno stimolo per i troll che commentano negativamente. Citando una fonte, Variety ha scritto che «ogni critica viene quindi valutata per determinare se è genuina o un falso ...

