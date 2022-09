Ai giovani piace il nucleare | il sondaggio che mette la sinistra nei guai

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ignorati dalla politica, che tenta di conquistarli sbarcando sui social con scarsi risultati, isembrano avere idee abbastanza chiare sul tema di attualità più scottante: quello delle scelte energetiche. Sul punto sei sui dieci, secondo unpubblicato dal Sole 24Ore, sono a favore della costruzione di centrali nucleari. La rilevazione è stata realizzato dalla community Instagram della media company Cnc Media in collaborazione con il Sole 24 Ore, per rilevare la tendenze di una delle fasce più trascurate dal voto del 25 settembre; i. Gli utenti hanno risposto a 10 domande proposte nelle stories della pagina @cnc media, seguita da un milione di follower, esprimendosi su questioni che vanno dal proprio grado di fiducia nei partiti, alle inclinazioni ideologiche e alle urgenze che dovrebbero essere affrontate dal ...

tempoweb : Al 63% dei #giovani piace l'#energia #nucleare pulita: il sondaggio sulle centrali #5settembre #iltempoquotidiano… - bon1z : @Origamilabile a me piace. mantiene con grazia e rispetto lo spirito tolkienano ma ha anche il coraggio di tradurlo ai più giovani - Anghel11661485 : @Zoroback_023 Io dico occhio all'Atalanta ha solo il campionato degli ottimi giovani nulla da perdere e gasperini c… - LuigiColline : @MadameA02 Perché amiamo e pratichiamo la libertà di parola e non ci piace una società a compartimenti stagni nella… - Eminex_IT : @spritz_campari Di altri mi piace il cinismo e la 'cattiveria'. Di altri ancora mi piace che cercano giovani ma po… -

Mattia è uno deiitaliani che hanno deciso di lasciare il territorio nazionale per trovare ... Montecchio Maggiore mimoltissimo perché ha tante bellezze storiche e anche naturali. Infatti ...'Non sono una a cuipiegarmi a certe condizioni e dopo vent'anni di carriera in questo mondo ... 'Questa estate - continua la showgirl - ho avuto modo di parlare conche stanno ricavando ...Ignorati dalla politica, che tenta di conquistarli sbarcando sui social con scarsi risultati, i giovani sembrano avere idee abbastanza chiare sul tema di attualità più scottante: quello delle scelte ...Il leader Pd intervistato dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari al festival di Dogliani: "Meloni tolga la fiamma dal simbolo di FdI. Alle ...