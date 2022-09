(Di lunedì 5 settembre 2022) All Out è per antonomasia uno degli eventiimportanti della federazione di Tony Khan. Tra cambi di titolo, ritorni importanti e dichiarazioni focose non si puo’ dire che non ci siamo divertiti. Unica pecca è stata la durata di alcuni, troppo ridotti a minimo. Il giornalista Sean Sapp di Fightfull h dichiarato che due incontriabati. TopA subire questa riduzione onogli incontri tra The Powerhouse Hobbs-Ricky Starks e ititolato tra Jade Cargill-Athena.

AEW: Molti match di All Out sono stati piu' brevi del previsto

Ieri sera è andato in scena AEW All Out. Per Ruby Soho non è stata una serata particolarmente fortunata. L'ex WWE ha lottato nel pre show, Zero Hour, in un mixed tag team match facendo squadra con Ort ...Come sappiamo ormai bene tutti, CM Punk purtroppo, poco dopo aver vinto la cintura di campione, ha lasciato per un breve periodo la All Elite Wrestling per riprendersi da un importante infortunio al p ...