Zazzaroni: ho visto due diavoli, un portoghese e un georgiano e un calcio esportabile in Europa (Di domenica 4 settembre 2022) Ivan Zazzaroni commenta sul Corriere dello Sport le partite del sabato, premiando soprattutto il derby di Milano e la sfida dell’Olimpico, Lazio-Napoli. “Ho visto due diavoli. Il primo portoghese, il secondo georgiano”. “Ho visto del gioco, del ritmo, finalmente un calcio esportabile in Europa”. visto il derby, Zazzaroni scrive che il Milan resta favorito per lo scudetto. “non avrei dubbi nel puntare sul Milan (di nuovo) campione con tanti punti di vantaggio sulla seconda. Fino al 3-2 di Dzeko la superiorità della squadra di Pioli è stata imbarazzante”. Sul finire della partita, invece, sono stati decisivi i portieri. “Nel finale è stato però Maignan a decidere il risultato con due straordinari ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Ivancommenta sul Corriere dello Sport le partite del sabato, premiando soprattutto il derby di Milano e la sfida dell’Olimpico, Lazio-Napoli. “Hodue. Il primo, il secondo”. “Hodel gioco, del ritmo, finalmente unin”.il derby,scrive che il Milan resta favorito per lo scudetto. “non avrei dubbi nel puntare sul Milan (di nuovo) campione con tanti punti di vantaggio sulla seconda. Fino al 3-2 di Dzeko la superiorità della squadra di Pioli è stata imbarazzante”. Sul finire della partita, invece, sono stati decisivi i portieri. “Nel finale è stato però Maignan a decidere il risultato con due straordinari ...

