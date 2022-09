Vuelta 2022 | molto rumore per poco sulla Sierra Nevada

(Di domenica 4 settembre 2022) L’olandese Thymen Aresman (Team DSM) ha vinto in solitaria la quindicesima tappa della 77maEspana, che portava i corridori da Martos ai 2.512 metri dell’Alto Hoya de la Mora. Qui, oltre al traguardo di giornata, era posta la Cima Alberto Fernandez, punto più alto della corsa iberica equivalente alla nostra Cima Coppi, dedicato al grande scalatore spagnolo degli anni ottanta, tragicamente scomparso in un incidente d’auto. Il ventiduenne tulipano ha preceduto di 1’23” un insolitamente pimpante Enric Mas (Team Movisar) con il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) terzo a 1’25”. Con uno scatto a 1.500 metri dal traguardo Primoz Roglic (Jumbo Visma), giunto quinto a 1’44”, ha guadagnato 15 secondimaglia roja Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl), a sua ...

Fred Wright, voto 7,5: costantemente nelle prime posizioni, mai domo il britannico della Bahrain - Victorious. Oggi chiude quarto, dopo due podi. Primoz Roglic, voto 6,5: a sorpresa prova a giocarsi ...