US Open, Rublev il maratoneta piega Shapovalov e 'vede' Torino (Di domenica 4 settembre 2022) Andrey Rublev ha un cuore rock and roll. Il russo, in campo senza bandiera come atleta neutrale, l'ha mostrato fino in fondo contro Denis Shapovalov. Il canadese è stato avanti due set a uno, ha ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 settembre 2022) Andreyha un cuore rock and roll. Il russo, in campo senza bandiera come atleta neutrale, l'ha mostrato fino in fondo contro Denis. Il canadese è stato avanti due set a uno, ha ...

newsfresche : RT @OA_Sport: #USOpen 2022: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz non hanno problemi ad arrivare agli ottavi, è Rublev-Shapovalov la partita del gi… - OA_Sport : #USOpen 2022: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz non hanno problemi ad arrivare agli ottavi, è Rublev-Shapovalov la part… - zazoomblog : US Open 2022: Rublev vince la maratona contro Shapovalov Alcaraz è una furia - #2022: #Rublev #vince #maratona - sportli26181512 : Us Open, i risultati di oggi: Alcaraz come un treno, Rublev vince dopo più di 4 ore: Prosegue l'incredibile marcia… - sportface2016 : #USOpen 2022: #Rublev vince la maratona contro #Shapovalov, #Alcaraz è una furia -