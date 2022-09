Una Vita anticipazioni 9 settembre 2022, il rapimento di Rodrigo (Di domenica 4 settembre 2022) La puntata di Una Vita che vedrete venerdì 9 settembre 2022 vede Aurelio prima togliere di mezzo Cuevas e poi rapire Rodrigo per cercare di trovare il modo di estorcergli la formula del gas tossico. L’uomo però non cede in quanto sa bene che se il Quesada lo avesse tra le mani potrebbero esserci gravissime conseguenze. Felipe cerca di fermare Dori, la giovane sta per andarsene, ma lui le chiede di restare e questa volta i due sono travolti dai loro sentimenti e passano una notte d’amore insieme. Se vi siete persi questo episodio potete rivederlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Una Vita chiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) La puntata di Unache vedrete venerdì 9vede Aurelio prima togliere di mezzo Cuevas e poi rapireper cercare di trovare il modo di estorcergli la formula del gas tossico. L’uomo però non cede in quanto sa bene che se il Quesada lo avesse tra le mani potrebbero esserci gravissime conseguenze. Felipe cerca di fermare Dori, la giovane sta per andarsene, ma lui le chiede di restare e questa volta i due sono travolti dai loro sentimenti e passano una notte d’amore insieme. Se vi siete persi questo episodio potete rivederlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Unachiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle ...

