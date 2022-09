Sarri furioso con l’arbitro | “Se fossi Lotito farei una cosa!”

(Di domenica 4 settembre 2022) Brutta sconfitta in casa della Lazio dicontro un Napoli che ha fatto molto bene. L’allenatore toscano, però, nel post partita ha detto la sua sull’arbitraggio ed è stato molto duro. Queste le sue parole.Lazio Napoli Sull’arbitraggio: “Gli episodi stasera sono inquietanti e poi siamo usciti con tutti ammoniti noi. Anche il Var è inquietante oggi, Rocchi deve intervenire. Sevorrei avere un confronto con Rocchi domani. Non so quello che ha intenzione di fare la società, è palese che stiamo sui coglion* a qualcuno. E ce lo hanno anche detto. Dopo la partita contro il Bologna nel sottopassaggio ce lo hanno rinfacciato. È una palese cazzat* del“. Sulla partita: “Poi con il Napoli, che è una grande squadra, puoi perdere. Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti e gli ...

Lotito èper il comportamento del club ligure, che in passato aveva aiutato: ieri lo ha ... Il patron avrebbe già mollato se non avesse voluto accontentare, che lo ha invocato a ogni costo ...Lotito è. Lazio con il Qatar ferma al palo, ma Pedro è tornato: Mancano i gol, eppureè soddisfatto Così oggi Provedel andrà al faccia a faccia col presidente Peccini per farsi liberare ...Furioso, come a Roma non s’era mai visto. Maurizio Sarri è un fiume in piena al termine di Lazio-Napoli, ce l’ha con l’arbitro Sozza e con il Var (Fabbri). Lamenta il ...Grandi proteste in casa Lazio per la direzione arbitrale di Sozza. La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi più dubbi.