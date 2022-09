Roberto Speranza umiliato al suo comizio: le (clamorose) immagini | Guarda (Di domenica 4 settembre 2022) Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto un comizio a Firenze. Presenze? Pochine, non certo una adunata oceanica, come si può vedere dalla fotografia qui nel testo. «Perché non arriva una parola chiara sui vaccini? Ho sfidato Giorgia Meloni a un confronto su questo, perché continuano a usare parole che sembrano fare l'occhiolino a chi si è battuto contro i vaccini, contro le misure, contro le scelte di tutela del diritto alla salute?» si è chiesto Speranza dal palco, portando avanti il consueto attacco al centrodestra sul Coronavirus e la strategia anti-pandemia. «Questa è una destra pericolosa da questo punto di vista che può portare a sbattere il Paese. In queste ore non dicono una parola chiara per fare l'occhiolino ai no vax», ha concluso sparando a zero Speranza. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Venerdì il ministro della Saluteha tenuto una Firenze. Presenze? Pochine, non certo una adunata oceanica, come si può vedere dalla fotografia qui nel testo. «Perché non arriva una parola chiara sui vaccini? Ho sfidato Giorgia Meloni a un confronto su questo, perché continuano a usare parole che sembrano fare l'occhiolino a chi si è battuto contro i vaccini, contro le misure, contro le scelte di tutela del diritto alla salute?» si è chiestodal palco, portando avanti il consueto attacco al centrodestra sul Coronavirus e la strategia anti-pandemia. «Questa è una destra pericolosa da questo punto di vista che può portare a sbattere il Paese. In queste ore non dicono una parola chiara per fare l'occhiolino ai no vax», ha concluso sparando a zero. Ma ...

