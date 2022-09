Paul Schrader: “Quelli della mia generazione hanno scritto cose molto violente (Di domenica 4 settembre 2022) È stato consegnato a Paul Schrader, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitense, il Leone d’Oro alla carriera della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022). Cosa ha detto Paul Schrader dei suoi film? “Quelli della mia generazione hanno scritto cose molto violente, ma ormai appartengono al passato. Resta però sempre in me l’idea della redenzione cristiana attraverso il sangue, come è stato per Cristo”. Il Leone d’Oro “Me lo sono meritato – ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) È stato consegnato a, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il baciopantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitense, il Leone d’Oro alla carriera79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022). Cosa ha dettodei suoi film? “mia, ma ormai appartengono al passato. Resta però sempre in me l’idearedenzione cristiana attraverso il sangue, come è stato per Cristo”. Il Leone d’Oro “Me lo sono meritato – ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Il regista e sceneggiatore statunitense #PaulSchrader riceverà il Leone d'Oro alla carriera di… - raimovie : Sabato 3.09 - Le conferenze in #livestreaming ?? - cinefilosit : #Venezia79: le foto di Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Paul Schrader - MurnauQUARTO : @IlPetrolier3 Paul schrader può scoreggiare per un’ora e mezza davanti alla cinepresa e per me sarà sempre tra i top 5 dell’anno - PeterMarcias : RT @RBcasting: “Il mio rispetto per Paul Schrader aumenta ad ogni suo film. Riesce sempre a trovare una soluzione anche nelle difficoltà. L… -