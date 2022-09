MotoGP, Francesco Bagnaia: “Che gara, sono felicissimo! Tempi incredibili sia per me che per Bastianini” (Di domenica 4 settembre 2022) Una gara entusiasmante quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, tanto bella quanto (almeno potenzialmente) decisiva in ottica classifica piloti: Francesco Bagnaia si aggiudica il GP davanti ai propri tifosi dopo uno straordinario duello, durato fino al traguardo, con Enea Bastianini. Con la vittoria odierna Pecco recupera altri punti in classifica piloti e riduce ulteriormente il distacco da Fabio Quartararo, che resta sì leader del mondiale ma il pilota azzurro ha adesso solo 30 punti di svantaggio: si può puntare alla rimonta, bisogna crederci ancor di più dopo prestazioni simili. Euforico al termine della gara (inevitabilmente), Francesco Bagnaia ha così commentato la sua prestazione ai microfoni ufficiali della MotoGP: ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Unaentusiasmante quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, tanto bella quanto (almeno potenzialmente) decisiva in ottica classifica piloti:si aggiudica il GP davanti ai propri tifosi dopo uno straordinario duello, durato fino al traguardo, con Enea. Con la vittoria odierna Pecco recupera altri punti in classifica piloti e riduce ulteriormente il distacco da Fabio Quartararo, che resta sì leader del mondiale ma il pilota azzurro ha adesso solo 30 punti di svantaggio: si può puntare alla rimonta, bisogna crederci ancor di più dopo prestazioni simili. Euforico al termine della(inevitabilmente),ha così commentato la sua prestazione ai microfoni ufficiali della: ...

