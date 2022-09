Mosca minaccia: “In arrivo una grande tempesta globale”. Peskov: “Il prezzo del gas in Europa a livelli record” (Di domenica 4 settembre 2022) La minaccia del Cremlino ora è concreta. Il portavoce, Dmitri Peskov, afferma che sta iniziando una "grande tempesta globale" derivante dalle azioni dell'Occidente. E' quanto riporta la Tass L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 settembre 2022) Ladel Cremlino ora è concreta. Il portavoce, Dmitri, afferma che sta iniziando una "" derivante dalle azioni dell'Occidente. E' quanto riporta la Tass L'articolo proviene da Firenze Post.

