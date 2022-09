Meteo, le previsioni in Campania di domenica 4 settembre 2022 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, domenica 4 settembre 2022. Avellino – Oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4131m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4131m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura ...

Meteolodi : Le previsioni meteo per domenica 4 settembre - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - meteoredit : #4settembre Buongiorno! Consulta le previsioni #meteo per oggi, domenica 4 settembre 2022. ??… - TgrRaiFVG : Le previsioni meteo dell’@ARPAFVG per la giornata odierna - SalvatoreSamp : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da Agenzia ANSA | Le previsioni del tempo per oggi 4 settembre 2022 #ANSA -