Mattino 5: Federica Panicucci torna in tv e svela un segreto su Vecchi (Di domenica 4 settembre 2022) Vacanze finite per Federica Panicucci. La popolare conduttrice torna alla guida di Mattino 5 News con Francesco Vecchi lunedì 5 settembre. In questi giorni ha svelato le novità, sostanzialmente poche, della sedicesima stagione del contenitore in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il pubblico del Mattino della rete ammiraglia del Biscione ritroverà tutto come lo avevano lasciato anche perché squadra che vince non si cambia. Ai telespettatori sarà offerta la formula che ha funzionato e che conosce da tempo. Mattino Cinque sarà diviso in due parti: la prima dedicata ad approfondimenti politici, economici e sociali con la conduzione di Vecchi; nella seconda, invece, Federica Panicucci si ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) Vacanze finite per. La popolare conduttricealla guida di5 News con Francescolunedì 5 settembre. In questi giorni hato le novità, sostanzialmente poche, della sedicesima stagione del contenitore in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il pubblico deldella rete ammiraglia del Biscione ritroverà tutto come lo avevano lasciato anche perché squadra che vince non si cambia. Ai telespettatori sarà offerta la formula che ha funzionato e che conosce da tempo.Cinque sarà diviso in due parti: la prima dedicata ad approfondimenti politici, economici e sociali con la conduzione di; nella seconda, invece,si ...

