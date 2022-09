Maria De Filippi | eccola da giovane | irriconoscibile

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 settembre 2022) Siete curiosi di vedere la famosa regina di Mediaset giovanissima? Ecco una foto diDescattata anni fa. Ad oggi possiamo affermare con assoluta certezza cheDesia la regina di tutte le conduttrici, soprattutto in riferimento alla rete Mediaset. Lei stessa risulta essere la fautrice di diversi programmi prodotti dalla Fascino: da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, fino ad arrivare ad Amici. La famosa conduttrice padovana ha avuto la capacità nel corso degli anni di rimanere sempre e comunque sulla cresta dell’onda, adeguando i suoi programmi sempreverdi alle esigenze ed interessi del pubblico.De Fiippi (La Nostra Tv)Ci sono telespettatori che ogni estate fanno il conto alla rovescia per poterla vedere nuovamente in televisione – trasmissioni che ...