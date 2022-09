LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 10 chilometri, Miguel Angel Lopez prova ad andarsene (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.11 E attacca anche Enric Mas! Intanto Carlos Rodriguez e Juan Ayuso si stanno riportando sul gruppetto dei migliori, grazie ad un lavorone di Richard Carapaz, che si era fatto sfilare per il suo capitano. 17.09 La maglia rossa decide di lasciarlo andare, nessun altro lo va a seguire. 17.07 Poco più di 10 chilometri per Marc Soler. E si muove qualcosa nel gruppo maglia rossa: scatta Miguel Angel Lopez! 17.03 Aumenta il margine di Soler sugli inseguitori con Jay Vine, 55”. Gruppo maglia rossa a 2’12”, gruppo Rodriguez a 2’44”. 17.01 Ora la corsa è in un piccolo tratto di discesa. Ricordiamo che si arriverà ad oltre 2500 metri di altitudine. 16.58 Soler ha 45” sul ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.11 E attacca anche Enric Mas! Intanto Carlos Rodriguez e Juan Ayuso si stanno riportando sul gruppetto dei migliori, grazie ad un lavorone di Richard Carapaz, che si era fatto sfilare per il suo capitano. 17.09 La maglia rossa decide di lasciarlo andare, nessun altro lo va a seguire. 17.07 Poco più di 10per Marc Soler. E si muove qualcosa nel gruppo maglia rossa: scatta! 17.03 Aumenta il margine di Soler sugli inseguitori con Jay Vine, 55”. Gruppo maglia rossa a 2’12”, gruppo Rodriguez a 2’44”. 17.01 Ora la corsa è in un piccolo tratto di discesa. Ricordiamo che si arriverà ad oltre 2500 metri di altitudine. 16.58 Soler ha 45” sul ...

