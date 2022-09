LIVE Pescara-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ l’esordio stagionale dell’targato Roberto Taurino. Dopo quattro mesi dalla cocente eliminazione nei playoff ad opera del Foggia, l’avventura riparte da. All’Adriatico battesimo di fuoco contro la truppa di Alberto Colombo, new entry del Girone C. “Scendete in campo e lottate da eroi. Sudate la maglia, la Sud è con voi”. Chiaro il messaggio della Sud alla vigilia: 500 i tifosi presenti questa sera all’impianto abruzzese. Ledi(4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Ingrosso, Milani; Germinario, Kraja, Mora; Cuppone, Delle Monache; Lescano. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Mehic, De Marino, Boben, Gyabuaa, Desogus, Palmiero, Vergani, Tupta, ...

A dirigere il match sarà Giacomo Camplone della sezione di, coadiuvato dagli assistenti ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz, piattaforma per la mobilità ... Diretta Pescara Avellino streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C ...