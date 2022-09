Elezioni 2022, Calenda a Letta: “Stai perdendo senso realtà” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Enrico Letta Stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L’Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa. Secondo Letta in queste Elezioni si gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui Calenda, Renzi e Conte mirano a “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. “Calenda, Renzi e Conte – afferma nell’intervista – vogliono fare quello che hanno tentato di fare per tutta la legislatura: relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Enricoildi ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L’Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carloin risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa. Secondoin questesi gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui, Renzi e Conte mirano a “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. “, Renzi e Conte – afferma nell’intervista – vogliono fare quello che hanno tentato di fare per tutta la legislatura: relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il ...

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - IndiaMele : RT @LaStampa: 21 giorni al voto - Sulla guerra del gas Meloni va in panne, Salvini e Berlusconi vanno nel lettone di Putin di Massimo Giann… - nastisson : RT @tempoweb: Pronti i dossier per fermare Giorgia #Meloni. Servizi segreti in allerta: il tentativo è di non farla governare #elezionipoli… -