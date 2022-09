Due donne muoiono in due incidenti sulle Alpi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Duplice tragedia sulle Alpi con due donne morte in distinti incidenti, uno in Valle d'Aosta e l'altro in Alto Adige. sulle montagne valdostane è deceduta una nota fotografa piemontese, precipitata per circa 200 metri mentre stava compiendo un'escursione sul Corno Bussola nella zona di Brusson. La donna, Paola Gallo Balma di 41 anni di Rivarolo Canavese, laureata nella prima facoltà di Architettura al Politecnico di Torino e lo scorso anno accademico docente presso il Dipartimento di Architettura e Design, ieri aveva intrapreso l'escursione non particolarmente impegnativa sul monte della Val d'Ayas ma non aveva fatto rientro a casa. Gallo Balma ha collaborato sia in studi di architettura che con diversi fotografi piemontesi. Negli ultimi anni si era concentrata solo sulla fotografia frequentando ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Duplice tragediacon duemorte in distinti, uno in Valle d'Aosta e l'altro in Alto Adige.montagne valdostane è deceduta una nota fotografa piemontese, precipitata per circa 200 metri mentre stava compiendo un'escursione sul Corno Bussola nella zona di Brusson. La donna, Paola Gallo Balma di 41 anni di Rivarolo Canavese, laureata nella prima facoltà di Architettura al Politecnico di Torino e lo scorso anno accademico docente presso il Dipartimento di Architettura e Design, ieri aveva intrapreso l'escursione non particolarmente impegnativa sul monte della Val d'Ayas ma non aveva fatto rientro a casa. Gallo Balma ha collaborato sia in studi di architettura che con diversi fotografi piemontesi. Negli ultimi anni si era concentrata solo sulla fotografia frequentando ...

c_appendino : Io ho la fortuna del sostegno di una famiglia che mi ha permesso di impegnarmi in politica e avere due figli, ma pe… - chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Roma. Lei (16enne)era sul bus di notte. La fissavano,si sono avvicinati e l'h… - AnnaP1953 : RT @marioadinolfi: Eccola la presa ad artiglio dei ricchi. Due maschi dotati di conto in banca potente usano questa loro forza per far leva… - andrewsword2 : RT @marioadinolfi: Eccola la presa ad artiglio dei ricchi. Due maschi dotati di conto in banca potente usano questa loro forza per far leva… -