Bonavitacola | “Non possiamo permetterci al governo Cetta La Qualunque | serve stabilità”

(Di domenica 4 settembre 2022) di Erika Noschese “Io sono nato a cinquanta metri dal Polo Nautico, in questo periodo ero in spiaggia con gli amici, oggi mi sembra che siamo impazziti: in un periodo del genere noi siamo qui a fare la campagna elettorale, non solo perché di per sé è una follia ma perché è una follia fermare il Paese, apparentemente perché i problemi vanno avanti perché qualcuno ha fatto un calcolo sulla base dei sondaggi”. Un lungo applauso ieri sera ha accolto Fulvio, vice presidente della Regione Campania e oggi candidato alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale Campania 2. Il braccio destro di De Luca ieri ha inaugurato la sua sede elettorale su corso Vittorio Emanuele e una seconda sarà aperta nei prossimi giorni nella zona orientale della città., accompagnato dai candidati Piero De Luca e Anna Petrone, ha più volte puntato il ...