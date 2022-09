4 Hotel: Bruno Barbieri riparte dal Molise (Di domenica 4 settembre 2022) 4 Hotel Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riparte con quattro nuove tappe: da stasera, su Sky Uno in prima serata, ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie. Dopo le prime puntate estive, Barbieri arbitra 4 nuove gare della produzione che mette in competizione gli Hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola. Per le prossime settimane, il navigatore di 4 Hotel farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Nel primo episodio, Bruno va alla scoperta del Molise: il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel è pronto a mostrare un territorio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 settembre 2022) 4Il viaggio dicon quattro nuove tappe: da stasera, su Sky Uno in prima serata, ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie. Dopo le prime puntate estive,arbitra 4 nuove gare della produzione che mette in competizione glidi alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola. Per le prossime settimane, il navigatore di 4farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Nel primo episodio,va alla scoperta del: il viaggio diè pronto a mostrare un territorio ...

xsb82it : Comunque nella vita voglio fare quello che fa Bruno Barbieri, insomma viene pagato per stare in hotel e visitare tu… - digitalsat_it : «#BrunoBarbieri - #4Hotel», quattro nuovi episodi su #SkyUno e streaming @NOWTV_It - redazionerumors : Bruno Barbieri 4 Hotel torna in tv con quattro nuove destinazioni: ecco tutto ciò che sappiamo sui nuovi episodi de… - telodogratis : Bruno Barbieri – 4 Hotel: anticipazioni nuove puntate - VelvetMagIta : #4Hotel, #BrunoBarbieri torna con la nuova edizione su Sky e NOW: ecco la data. #VelvetMag #Velvet -