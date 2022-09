Zenga | “Handanovic dovrà smettere Onana investimento intelligente”

(Di sabato 3 settembre 2022) Walter, ex portiere nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni su Samire André, compagni di reparto all'Inter

Ventidue derby di Milano disputati in Serie A, ognuno dal sapore diverso. Walternon ha dubbi: Milan - Inter è sempre speciale, ancor di più ora che le milanesi sono tornate a fare la voce grossa: "Milano è tornata protagonista: negli ultimi anni Inter e Milan hanno vinto ...... presentandosi come uno dei migliori al mondo, conche non mollerà l'osso, con alcuni ... la lista è lunga, da Pochettino a Low, da Klinsmann ad arrivare al nostro amicone superche i ... Oggi c'è Milan-Inter. Zenga: "Handanovic dà sicurezza. Onana avrà spazio a tempo debito" Milan-Inter, l’ex portiere e ora allenatore Walter Zenga ha dato la sua opinione sul derby che si giocherà questa sera al Meazza Questa sera alle 18, dopo che alle 15 si sarà giocata Fiorentina-Juve, ...Che significato può avere un derby alla quinta giornata di campionato A rispondere è l'ex portiere, nonché tifosissimo interista Walter Zenga che alla Gazzetta dello ...