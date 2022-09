Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2022 ore 08:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Viabilità DEL 03 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CHIUSA AL TRANSITO LA RAMPA DI ACCESSO ALLA DIRAMAZIONE Roma-SUD PER PERDITA DI CARICO. PRESTARE ATTENZIONE. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SULLA VIA AURELIA, AL KM 20 E 500, A PARTIRE DAL 6 SETTEMBRE E FINO ALL’8, RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LA RAMPA DI SVINCOLO IN USCITA DIREZIONE CASTEL DI GUIDO. LA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO OSSERVERÀ LA FASCIA ORARIA 08:00-18:00. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022)DEL 03 SETTEMBREORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CHIUSA AL TRANSITO LA RAMPA DI ACCESSO ALLA DIRAMAZIONE-SUD PER PERDITA DI CARICO. PRESTARE ATTENZIONE. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULLA VIA AURELIA, AL KM 20 E 500, A PARTIRE DAL 6 SETTEMBRE E FINO ALL’8, RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LA RAMPA DI SVINCOLO IN USCITA DIREZIONE CASTEL DI GUIDO. LA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO OSSERVERÀ LA FASCIA ORARIA 08:00-18:00. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-09-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-09-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Cassia, tra Raccordo e Trionfale; via Francesco Sacchetti, tra via Fucini… - Euro_comunica : Cinghiali, France 2 riporta come la Capitale sia invasa - romamobilita : #Roma #viabilità Da settembre sono state riattivate le Ztl notturne. Trastevere e San Lorenzo sono in funzione dal… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 09 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 03 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE ... Casasco (Centrodestra): "Viabilità e investimenti: a Brescia servono infrastrutture" C'è anche un incarico di governo che la attende a Roma Non scherziamo, non si è mai parlato di incarichi . Mi sono confrontato anche con i miei figli prima di accettare la candidatura: è una scelta ... RomaDailyNews DEL 03 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE ...C'è anche un incarico di governo che la attende aNon scherziamo, non si è mai parlato di incarichi . Mi sono confrontato anche con i miei figli prima di accettare la candidatura: è una scelta ... Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 19:15 - RomaDailyNews