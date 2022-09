Traffico Roma del 03-09-2022 ore 18:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto risolto da pochi minuti in incidente sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli ora si transita su tutte le corsie e la coda in costante diminuzione Qualche rallentamento è ancora segnalato verso Roma Traffico incolonnato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna gradi a piedi a Tuscolana si tratta di un incidente file anche in interna tra via Casilina e via Tuscolana code per lavori sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino la via del Mare Traffico intenso sulla via Pontina rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma code poi sul tratto Urbano della A24 tra Viale della Serenissima e la tangenziale est In quest’ultima ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto risolto da pochi minuti in incidente sulla A1Napoli tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli ora si transita su tutte le corsie e la coda in costante diminuzione Qualche rallentamento è ancora segnalato versoincolonnato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna gradi a piedi a Tuscolana si tratta di un incidente file anche in interna tra via Casilina e via Tuscolana code per lavori sulla carreggiata esterna tra laFiumicino la via del Mareintenso sulla via Pontina rallentamenti tra Castelno e Castel di Decima versocode poi sul tratto Urbano della A24 tra Viale della Serenissima e la tangenziale est In quest’ultima ...

