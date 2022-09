“Pazzeschi” Ignazio e Cecilia | fuoco e fiamme al red carpet di Venezia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 settembre 2022)Rodriguez eMoser a. Una delle coppie più luminose sul gettonatissimo redche ha lasciato sfilare i vip in occasione dell’appuntamento più atteso della città lagunare, quello della Mostra del Cinema Abito. Eleganti, splendidi e soprattutto complici,non smettono di lasciare tutti senza parole.Rodriguez eMoser a, abiti da sogno. Una coppia che come sempre illumina la scena. Dove passano loro, i flash non possono che immortalare raffinatezza e sorrisi. E non sarebbe la prima volta per la coppia: il reddisembra vestirli a regola d’arte.Rodriguez eMoser a ...