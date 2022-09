Passeggiata teatrale nel Parco dei Colli

(Di sabato 3 settembre 2022) Sabato 3 settembre sarà possibile partecipare a “Sussurri, Fruscìi, Voci dal Bosco”,itinerante neldeidi Bergamo. Erbamil, in collaborazione con ildeidi Bergamo, presenta una nuova edizione della tradizionaleitinerante, lungo il percorso della pista ciclo-pedonale che da Ponteranica si collega alla sede del, l’ex monastero di Valmarina. “Grazie alla collaborazione e condivisione di intenti con la direzione del– spiegano gli organizzatori – abbiamo scelto come tema conduttore l’impollinazione zoofila. Vogliamo cioè raccontare, con lo stile ironico e poetico che ci caratterizza, l’importanza del lavoro che il mondo animale – in ...

L'Eco di Bergamo

... le commemorazioni proseguono il prossimo 11 settembre 2022 con unastorico - ... evento per gli studenti delle scuole superiori, e lo spettacolotratto da "La memoria perduta" a ......potrà apprezzare lo spettacolo salendo sul trenino che lo condurrà in una affascinante... Mercoledì 5 ottobre alle 21 la CompagniaChille de la Balanza si esibirà con 'Voglio solo ... Passeggiata Teatrale - Erbamil - eventi Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti del Festival “Passo Passo”, alla scoperta delle Terre di Calenzano con passeggiate, degustazioni, eventi culturali. Si inizia sabato 10 settembre con l ...L'iniziativa si svolgerà i giorni 3, 11 e 18 settembre in relazione al progetto artistico "Legami_Teatri del nord Salento", promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Blablabla ...