Operazione U.N.C.L.E.: tutto quello che c'è da sapere sul film

Operazione U.N.C.L.E.: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, sabato 3 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Operazione U.N.C.L.E., film del 2015 diretto da Guy Ritchie con protagonisti Henry Cavill e Armie Hammer. La pellicola è l'adattamento cinematografico della serie televisiva Organizzazione U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), andata in onda dal 1964 al 1968. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1963, in piena guerra fredda, l'ex ladro d'arte e agente della CIA Napoleon Solo fa fuggire da Berlino Est Gaby Teller, figlia dell'ex scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti, Udo Teller, scomparso da lungo tempo e avvistato a Roma. I due riescono a sfuggire rocambolescamente a Illya Kuryakin, agente del KGB dall'infanzia ...

