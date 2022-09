Nuoto, Mondiali giovanili 2022: 4×200 sl uomini d’oro, Irene Mati d’argento e Giulia Vetrano di bronzo nella quarta giornata (Di sabato 3 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla quarta giornata di gare dei Mondiali giovanili di Nuoto 2022 in svolgimento presso l’impianto Videna Aquatic Center di Lima in Perù. L’Italia può sorridere dal momento che in questo day-4 ha conquistato altre tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo), portando il computo dei podi totali a 13. Selezione del Bel Paese quinta nel medagliere, se si considera il numero di ori, ma in vetta per numero di medaglie vinte. nella prima Finale del programma il giapponese Asahi Kawashima ha vinto il titolo mondiale nei 200 rana con il crono di 2:12.61 a precedere l’austriaco Luka Mladenovic (2:12.94) e l’esponente di Hong Kong Sai Ting Adam Mak (2:13.90). Nell’atto conclusivo dei 50 delfino donne Paola Borrelli, bronzo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) E’ calato il sipario sulladi gare deidiin svolgimento presso l’impianto Videna Aquatic Center di Lima in Perù. L’Italia può sorridere dal momento che in questo day-4 ha conquistato altre tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1), portando il computo dei podi totali a 13. Selezione del Bel Paese quinta nel medagliere, se si considera il numero di ori, ma in vetta per numero di medaglie vinte.prima Finale del programma il giapponese Asahi Kawashima ha vinto il titolo mondiale nei 200 rana con il crono di 2:12.61 a precedere l’austriaco Luka Mladenovic (2:12.94) e l’esponente di Hong Kong Sai Ting Adam Mak (2:13.90). Nell’atto conclusivo dei 50 delfino donne Paola Borrelli,...

