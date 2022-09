MOVIOLA – Fiorentina-Juventus, Paredes con la mano: è rigore. Perin para a Jovic (Di sabato 3 settembre 2022) Episodio da MOVIOLA sul finire del primo tempo di Fiorentina-Juventus, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze arriva un cross tagliato dalla sinistra e Paredes allarga il braccio, Doveri non se ne accorge in diretta e viene richiamato dal Var Aureliano. L’arbitro va a rivedere l’azione e fischia rigore visto che Paredes allarga il braccio, dunque decisione corretta. Dal dischetto Jovic si fa ipnotizzare da Perin che respinge sul palo e si rimane sull’1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Episodio dasul finire del primo tempo di, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze arriva un cross tagliato dalla sinistra eallarga il braccio, Doveri non se ne accorge in diretta e viene richiamato dal Var Aureliano. L’arbitro va a rivedere l’azione e fischiavisto cheallarga il braccio, dunque decisione corretta. Dal dischettosi fa ipnotizzare dache respinge sul palo e si rimane sull’1-1. SportFace.

