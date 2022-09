MotoGP | Marc Marquez | Il rientro? Quando potrò correre tutte le gare

(Di sabato 3 settembre 2022) L'attesa sta per finire, dopo la quarta operazione ed il periodo riabilitativo,ha ricevuto "l'ok" dei medici per tornare in pista. Lo farà in occasione dei test di Misano , che si ...

L'attesa sta per finire, dopo la quarta operazione ed il periodo riabilitativo,Marquez ha ricevuto "l'ok" dei medici per tornare in pista. Lo farà in occasione dei test di Misano , che si svolgeranno dopo la gara, il 6 e 7 settembre. Il processo di recupero, questa volta, ...Marquez è stato dichiarato 'fit' dalla visita al Medical Center e parteciperà ai test di Misano in programma martedì e mercoledì. MotoGP, Marc Marquez conferma: "Ho l'ok dei medici, sarò ai test di Misano" Il parere è il frutto di un esame cui il catalano della Honda si è sottoposto in vista dei test di martedì a Misano.MotoGP: "L'operazione non era tanto riguardo il guidare una moto, quanto piuttosto la mia vita. Ho parlato molto con Mick Doohan e ci parlerò ancora, adesso non so fare previsioni sul rientro. Vivo gi ...