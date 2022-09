L' ultimo game di Serena Williams

Leggi su agi

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI -è stata battuta in tre set dall'australiana di origine croata Ajla Tomljanovic agli Us Open in corso a New York. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6. Con l'eliminazione al terzo turno si chiude la carriera della leggenda del tennis, che aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni. La sconfitta è arrivata un po' inaspettata e in modo drammatico, sul filo di una tensione continua. Dopo aver battuto al secondo turno la numero due del ranking mondiale, l'estone Anett Kontaveit, l'incontro con Tomljanovic, 46esima in classifica, sembrava alla portata dell'americana. 96 career titles. 39 Grand Slams. 319 weeks as World No. 1. $94M in career prize money. Activism. Business ventures. The highest-earning female athlete ever. A career over, but a legend forever:...