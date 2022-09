Le Rocche di Caterina Sforza

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) Tra cultura e natura, in uno “spicchio” di regione fra Emilia e Romagna, si trovano 4 meravigliosemedioevali unite dalla leggendaria figura di una donna che ne fu la Signora:, la “leonessa delle Romagne”. Ledi Imola e Dozza, in provincia di Bologna, e quelle di Riolo Terme e Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, rappresentano quattro tappe per un tour dellesforzesche, splendidamente conservate e visitabili. Lesi possono raggiungere comodamente in automobile, oppure sperimentando la e-bike (noleggiabile anche in loco), mentre per i più allenati è possibile fare il tour anche in bicicletta (con partenza e arrivo in una delle 4 città, sono circa 70 km complessivi, con dislivelli per raggiungere Riolo Terme e Dozza). A completare e ...