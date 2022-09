Highlights e gol Vicenza-Pro Sesto 6-1 | girone A Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 3 settembre 2022) Il video con glie i gol di-Pro6-1, sfida valida per la prima giornata delA della. Dopo essere andata sotto un po’ per caso all’interno di una partita dominata in lungo e in largo, la squadra di casa riesce a dilagare nel secondo tempo. Al Romeo Menti termina 6-1 con la doppietta di Ferrari e i gol di Scarsella, Rolfini, Dalmonte e Jimenez. Per gli ospiti a segno Bruschi. SportFace.