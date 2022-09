Elezioni, Salvini supera il programma della coalizione: “Abolire tetto all’uso del contante, non serve per abbattere l’evasione fiscale” (Di sabato 3 settembre 2022) Matteo Salvini ignora il programma del centrodestra sul tetto all’uso del contante, oltre ai giudizi di Banca d’Italia e alle richieste dell’Unione Europea. Per la terza volta dall’inizio della campagna elettorale, il leader della Lega è tornato a battere sul tema predicandone la totale abolizione: “Non esiste il tetto di spesa in denaro contanti – ha detto – Perché uno non può pagare in contanti? Il tetto di spesa per i contanti in Germania è di 10mila euro, qua ormai devi usare il bancomat anche per un caffè”. “E chi ci guadagna? – si è chiesto retoricamente – Le banche, ecco di ingrassare le banche penso sia venuto anche il momento di farne a meno”. Il solito refrain. Eppure il programma del centrodestra recita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Matteoignora ildel centrodestra suldel, oltre ai giudizi di Banca d’Italia e alle richieste dell’Unione Europea. Per la terza volta dall’iniziocampagna elettorale, il leaderLega è tornato a battere sul tema predicandone la totale abolizione: “Non esiste ildi spesa in denaro contanti – ha detto – Perché uno non può pagare in contanti? Ildi spesa per i contanti in Germania è di 10mila euro, qua ormai devi usare il bancomat anche per un caffè”. “E chi ci guadagna? – si è chiesto retoricamente – Le banche, ecco di ingrassare le banche penso sia venuto anche il momento di farne a meno”. Il solito refrain. Eppure ildel centrodestra recita ...

