Dalla Chiesa | Mastella | dal figlio cose ignobili su De Mita

(Di sabato 3 settembre 2022), in una intervista al quotidiano la Repubblica, aveva sostenuto che suo padre, alcuni mesi prima dell'attentato, aveva invano cercato al telefono l'allora segretario nazionale della DC ...

_Carabinieri_ : 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto del… - _Carabinieri_ : 40 anni non hanno scalfito l'importanza del Gen. dalla Chiesa nell'avere innovato il metodo investigativo e preserv… - Palazzo_Chigi : 'Il suo impegno contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata hanno protetto la nostra democrazia e raff… - Quinta00876879 : RT @giusnico19511: Domani 3 settembre, ricorre l'anniversario della morte del Generale DALLA CHIESA, di sua moglie e di Domenico Russo, age… - Italpress : I Carabinieri commemorano Dalla Chiesa a 40 anni da eccidio -

"La uccisione, quaranta anni or sono, del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, L'articolo Mafia, 40 anni fa l'uccisione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa proviene da True ..."La memoria è qualcosa di essenziale per la nostra vita, ritornare alle nostre radici è fondamentale per comprendere L'articolo Palermo ricorda, generale Luzi: "Memoria essenziale" proviene da True ...Milano, 3 set. (Adnkronos) – "A quarant'anni dalla morte il generale Dalla Chiesa è rimasto, nella memoria di tutti noi, una figura di altissimo profilo, un simbolo della lotta all'illegalità. È ...Quarant'anni fa l'omicidio dell'ex prefetto di Palermo, i cui resti mortuari riposano nel cimitero monumentale della Villetta