Cernobbio | Mattarella | Contro emergenza energia serve intervento dellEu

(Di sabato 3 settembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, torna a condannare la guerra in Ucraina. Lo ha fatto attraverso un messaggio inviato al Forum Ambrosetti a, in cui ha anche sottolineato la ...

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella al Forum Ambrosetti di #Cernobbio: - LaStampa : Il messaggio di Mattarella a Cernobbio: liberarsi dalla dipendenza dalla Russia, è necessaria e urgente una rispost… - Radio1Rai : ??#Cernobbio Forum @Ambrosetti_ Messaggio #Mattarella #Ucraina 'Il drammatico impatto sulla vita dell'Europa e del m… - elespaterlini1 : @ItaliaViva @FerriCosimo Mattarella a Cernobbio Un grande presidente - CesareLavia : RT @SkyTG24: #Cernobbio, #Mattarella: 'Su energia serve risposta Ue'. #Gentiloni: 'Price cap è svolta' -

Il presidente della Repubblica, Sergio, torna a condannare la guerra in Ucraina. Lo ha fatto attraverso un messaggio inviato al Forum Ambrosetti a, in cui ha anche sottolineato la necessità di un intervento europeo per ...... il presidente della Repubblica, Sergio. Oggi il gotha di economia, finanza e politica, è riunito al Forum Ambrosetti a, in riva al lago di Como, per discutere sulle sfide ...Alle difficoltà sul fronte dell’energia bisogna dare una risposta su scala europea, dice il presidente della Repubblica. Il commissario Ue Gentiloni supporta la linea tenuta finora da Draghi: «Il no a ...Il segretario della Lega è tornato sul tema delle sanzioni decise dall’Occidente contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina ...