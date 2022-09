(Di sabato 3 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Caos Federciclismo, Bugno: 'Ho rifiutato i soldi. A me bastava un grazie' #ciclismo - Sport_Fair : Federciclismo nel caos Si dimette Norma #Gimondi E che attacco a Presidente e consiglieri -

Adesso spunta la volontà di offrire una provvigione - 30.000 euro, più fonti ce lo hanno confermato - , con una tempistica quanto meno 'singolare', a Gianni Bugno. E rifiutata senza indugio dal ...La stessa Reiwa dice di non avere intese con voi e, infine, la stessaconferma che nulla è stato siglato. Piccolo particolare: il giorno dopo al Corriere della Sera, lei dice ...Parla il n°1 Federbici dopo l'invito di Malagò a chiarire sul verbale cambiato e le provvigioni per lavori non fatti ...